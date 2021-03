Taavi Libe ja Robin Juhkental võtavad uues saates luubi alla päevakajalised teemad

Libe ja Juhkentali sõnul käsitletakse olulisi teemasid, kuid kindlasti mitte liiga tõsises võtmes. "Saates on teemad, millest inimesed räägivad ja on tavaliste inimeste jaoks olulised," ütles Libe. "Tuleb ka noppeid pehmematest teemadest nagu popkultuur ja meelelahutus."

Varasemalt Vikerraadios hommikuprogrammi juhtinud Libe on rõõmus, et saab naasta raadiomajja ning Raadio 2-te. "Mulle väga meeldib raadiot teha ja praegu oli sobiv hetk, nii et mul on hea meel, et Kristo Rajasaare helistas ja pakkus seda mulle," rääkis Libe. "Raadio 2 seltskond on väga lahe ja toimetus on tore."

TV3 saadet "Märgatud Eestis" juhtiv Libe kinnitab, et raadiosse tuleku tõttu teletööle punkti ei pane. "Teleplaane on päris palju - "Märgatud Eestis" jätkab sügisel ja teisi ideid on ka."

Juhkental juhib praegu Raadio 2 hommikuprogrammi, kuid sõnas, et päevakajalise saate tegemine on kindlasti huvitav. "Kajastame aktuaalseid teemasid ja akuutseid muresid ning kutsume saatesse põnevaid külalisi," rääkis Juhkental ning lisas, et teemade puhul proovitakse leida huvitav vaatenurk ning oma osa võiks tema sõnul saates olla ka huumoril.

"R2 Pulss" alustab 5. aprillil ja on Raadio 2 eetris E-N kell 12:15-14:00.