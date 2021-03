Egert Milder elust Gruusias: üksi olles hakkasin rohkem filosofeerima

Egert Milder on laiemale avalikkusele tuntud eelkõige kui muusik, ent hariduselt on ta tegelikult hoopis ehitusinsener. Just ehitustööd viisid ta kolmeks aastaks Gruusiasse ja tänu sellele kogemusele sai alguse ka tema soolokarjäär.

"Ma olin päris pikalt unistanud, et tahaks teha välismaal tööd ja kogeda midagi sellist. Reisida mulle on kogu aeg meeldinud ja siis Eesti investorid ostsid sinna maalapi, kuhu tuli teha golfikeskus 18 väljakuga ja siis nende väljakute ümber igasugu kortermaju ja eramaju, poode jms. Kõik need asjad mäe otsa teha on selline väljakutse, millest on raske loobuda," rääkis Milder Raadio 2 saates "Röster".

Olgugi et Milder iga kuu Gruusiast Eestisse lendas, jäid bändiproovid üha harvemaks ja peagi otsustatigi bändi tegevus pausile panna. Kirg muusika vastu oli aga alles ja nii hakkas Milder üksinda musitseerima.

"Kuskil Gruusias üksinda toas olles ei tule need bändilood, peas ei kõla need agressiivsed trummid jne. Siis tulevadki rahulikumad ja akustilisemad lood ja sealt saigi mu soolokarjäär alguse," tõdes ta.

Ka lugude sõnad muutusid Gruusias olles aina sügavamaks.

"Kui sa oled kuskil üksinda, siis hakkad minema oma eluga filosoofilisemaks. See võib olla seotud ka vanusega, aga selline filosoofia laine tuli Gruusias ikkagi tugevalt peale. Mul olid töökaaslased ka sellised, kellega sai maailmaasju väga põnevalt arutada ja see mõjutas kõige rohkem," sõnas Milder.

Kuigi Milder ise enam golfiväljakute projekti kallal ei tööta, käivad Gruusias ehitustööd veel täie hooga.

"See on 20 aasta projekt, aga lähetuses – nagu meil käivad ka saadikud – ikkagi kolm aastat on see, mille jooksul võib olla jaks saab otsa ja tuleb teatepulk edasi anda. Nii ka minul. Olin seal kolm aastat ja mõned kuud peale ja siis lihtsalt väsisid ära lendamisest ja kohvri otsast elamisest," rääkis Milder ja lisas, et tal on Gruusiast palju häid mälestusi ja sinna tasub kindlasti reisida.

"Gruusia üllatab palju ja seal pole mõtet väga planeerida, vaid tuleks lasta asjadel juhtuda," jagas Milder reisisoovitusi, lisades, et Gruusia elanikud on väga sõbralikud ja kutsuvad tihti turiste ka endale külla. "Tbilisi tänavatel jalutades keegi ikkagi lohistab su ära ja hakkab koduveini pakkuma," märkis Milder.