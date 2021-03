Lana Del Rey uut vinüülalbumit on müüdud rekordiline kogus

Laulja Lana Del Rey uusim album "Chemtrails Over The Country Club" on nüüd Ühendkuningriigis selle sajandi kõige kiiremini müüv naisartisti vinüülalbum.

Del Rey avaldas albumi 19. märtsil ning ainuüksi seitsme päevaga müüdi albumi vinüüli 16 700 korral, kirjutab NME.

Kuigi "Chemtrails Over The Country Club" on selle sajandi kõige kiiremini müüv naisartisti vinüül, hoiab üleüldse kõige kiiremini müüva vinüüli rekordit Arctic Monkeyse album "Tranquility Base Hotel + Casino".

Del Rey uusim album on vallutanud ka Ühendkuningriigi albumite kuulatavuse edetabeli. Tegemist on Del Rey viienda esikoha albumiga, mis tähendab, et nüüd on tal Ühendkuningriigis sama palju esikoha albumeid kui Celine Dionil. Rohkem esikohti on haaranud vaid Madonna, Kylie Minogue, Barbra Streisand ja Taylor Swift.