Depressiooni seljatanud Matti Peura on valmis Popidiotiga lavale naasma

Soome päritolu, kuid Eestis töötervishoiuarstiks õppinud Matti Peura on rohkem tuntud ansambli Popidiot solistina. Saates "Hommik Anuga" rääkis ta aga, mis hinda tal oma edu eest depressiooni näol maksta tuli. Pärast vaimse tervise murede seljatamist on ta siiski valmis taas lavale naasma.

Peura avaldas hiljuti oma depressioonikogemuse teemal ka raamatu "Kuidas ma võitsin depressiooni" ja märkis saates, et kurvameelsust on temas olnud alati, ka enne seda, kui tal depressioon diagnoositi.

Ta meenutas, kuidas pärast suurt populaarsust 2010. aastate alguses hakkas kõik lagunema. "Ma ei tea, mis need esimesed asjad olid, aga võib öelda, et alguses lõppesid kontserdid, siis tasapisi kadusid fännid ja siis kadus ameti- ja tööoskus ning ka pere ja kodu ning siis olingi mina üksi väikses 25-ruutmeetrises korteris põrandal."

Peura rääkis, et sai aru, et vajab abi, kui käis Eesti muusikutega Jaapanis, kus ajavahe oli väga suur ja ta ei maganud eriti hästi oma väikses hotellitoas. "Mäletan, et kõndisin linnas öösel ringi, filmisin tänavaid ja isegi rääkisin jaapanlastega keset ööd juttu. Ja siis sain aru, et asi on pekkis, et mul on nii suur ängistus, et ma tõesti ei suuda olla enam sellega."

Matti Peura saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Pärast seda pöördus ta oma töötervishoiuarsti poole, et ta aitaks teda.

"Kõige rohkem õppisin sellest seda, et inimene ei suuda ise oma probleeme lahendada, sest sa näed oma probleeme alati oma prillide läbi. Sa näed neid tundeid oma kogemuste järgi, aga see ei ole objektiivne. See on alati see sinu illusioon sellest, mida sa mõtled."

Peura usub, et osaliselt on inimestel vaja teatud tundlikkust ja kurvameelsust erinevate sündmuse puhul. "Kas või koroona, mis on vähendanud kontakte teiste inimestega väga oluliselt. See kindlasti tekitab lootusetuse tundeid, mida ma ise tunnistan, et mul on. Aga mul on praegu tööriistu, millega ma enda rea peale tõmban. Ma ei jää depressiivsete mõtete nõiaringi."

Ta tõi välja, et kui on märgata, et keegi ärritub väga kergesti, siis see tihtipeale ütleb, et ta on sisemisi pingeid. "Neid ei tasu võtta kergelt ja öelda, et ta on lihtsalt selline inimene, kel on iga päev paha tuju, vaid peaks peatuma ja küsima, et milles on küsimus. Sagedasti see juba lahendab palju asju, teine saab oma sisemisi mõtteid kuidagi välja elada."

Matti Peura saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Peura sõnul on oluline aru saada, et inimene on suuteline depressioonist paranema. "Aga see on sama nagu jõusaalis käimine -- sa pead kogu aeg hoidma oma vormi. Nii füüsilist kui ka vaimset, sest igapäevased otsused ütlevad, mis su tulevik on. Muutused oma liikumises, toitumises kui ka mõtlemises on võti õnneliku elu juurde."

Ta tunnistas, et igatseb väga lavale tagasi ja kinnitas, et teeks nüüd muusika teise tundega. "Kui ma kuulan vanu lugusid ja mõtlen sõnu, mida olen kirjutanud, siis need keerlevad alati selle samasuguse temaatika ümber. Nüüd on see temaatika palju huvitavam, mitmekülgsem."

Ta ei usu, et teda tabaks enam samasugune depressioon. Seda, millal Popidioti võiks uuesti laval näha, ta ei tea. "Kõik sõltub koroonast. Mina olen valmis. Nii füüsiliselt kui ka vaimselt."