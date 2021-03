Diskofoni kokku sattumine juhtus liikmete sõnul natuke nagu muinasjutus

Saates "Hommik Anuga" oli külas ansambel Diskofon liikmed Piret Krumm, Mattis Kirsipuu ja Artur Leppik, kes rääkisid, kuidas nad ansambli sellisel kujul kokku said ning miks tahavad praegusel ajal teha just diskomuusikat.

Mattis Kirsipuu tunnistas, et koroona mängis nende jaoks naljakal kombel ikkagi positiivset rolli, sest andis neile vajalikku aega.

"Meie esialgne plaan oli korraldada septembris üritus selle bändiga. Võib-olla oleks me seda tehes natuke üle oma varju hüpanud. Võib-olla ka mitte. Aga oleks on paha poiss. Nüüd oleme kindlasti väga tugevalt pinnaselt tulnud ja saanud pool aastat valmistuda."

Artur Leppik sõnas, et disko juurde jõudis ta vana koolivenna kaudu. "Ma alguses ka pelgasin, et mis asja, disko, see on nii veider muusika. Chic oli esimene, keda ma hakkasin kuulama. Sealt riburadapidi kogu internet hakkas mulle soovitama erinevaid diskosingleid ja -plaate."

Diskofon saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kirsipuu tunnistas, et tema seostas diskot ABBA-ga. "Kuni Artur tuli ja tutvustas mulle bände, mida ma küll teadsin – Earth, Wind and Fire jms – aga kontekstis, et see on disko, ei olnud mulle seda varem kunagi serveeritud. Kui see kohale jõudis, siis see oli täielik heureka-moment."

Krumm jõudis disko juurde läbi Eesti muusika. "Kunagi oli selline naistekoosseis, nagu Viru Trio. Enne seda ma võib-olla päris täpselt ei teadnudki, mis disko päris täpselt on. Sealt sai see alguse."

Kirsipuu sõnul oli Diskofoni kokku sattumine natuke nagu muinasjutus. "Selliseid kokkusaamisi väga palju elus ei juhtu. Meil on natuke erinevad vanused – mina ja Piret oleme natuke vanemad, teised natuke nooremad. Ma täiesti poolkogemata sattusin mängima teise bändi nimega Kenors, kuhu läksin ma tegelikult keha tegema ühele kontserdile Pärnus," meenutas ta.

Diskofon saates "Hommik Anuga". Pildil Mattis Kirsipuu. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kirsipuu mängu sattus kuulama Leppik, kes samal üritusel samuti oma bändiga esines ja Kirsipuule pärast live't häid sõnu jagas. "See mäng lihtsalt lummas mind nii väga."

"Arturil oli väga plekiline valge maika seljas ja ta oli täiesti kiilakas. Ma natuke ehmatasin ära, kui ta tuli. Aga võitis suhteliselt kiiresti minu usalduse," tõdes Kirsipuu. Kaks päeva pärast kohtumist Leppik helistas talle, mida juhtub väga vähe.

"Enamasti kirjutatakse Messengeris või meilis. Me pidasime 15-minutilise kõne, mis oli ääretult konstruktiivne arvestades, et poiss on sündinud 1999. aastal," kirjeldas Kirsipuu, kes pärast seda oli veendunud, et Leppik võtab nende bänditegemise plaani väga tõsiselt.

Diskofon saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Leppiku jaoks algas projekti idee Kirsipuu leidmiseks, misjärel hakkas ta otsima järgmisi liikmeid ja instrumentaliste. "See jõudis lõpuks sinna, et meil on head vokalisti vaja ja me mõtlesime mitu kuud."

Kirsipuu rääkis, et nad ei tahtnud solistiks võtta inimest, kes oleks muusikamaastikul endale juba väga suure nime teinud. "Me tahtsime, et me saaks koos kasvada. Tegelikult olime täiesti tupikusse jooksnud ja see oli minu ema, kes üks hetk mulle helistas ja ütles, et "kuule, Piret Krumm"."

Selleks ajaks olid nad solisti tõesti pikalt otsinud ja kirjutasid Krummile. "Jälle nagu muinasjutus – Piret ei lasknud end väga kaua veenda."

Diskofon saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Disko on õige asi, mida ajada, sest tantsumuusika on tegemas võidukäiku, aga seni on see piirdunud EDM-iga – klubimuusika tantsumuusikaga. "Ma siiralt usun, et disko võiks seal leida oma koha," tõdes Kirsipuu.

Krumm selgitas, et muusikat tahavad nad just praegusel aja teha seepärast, et bänditegemine on kõige ägedam ajaveetmise viis üldse. "Sa saad inimestega kokku, te teete koos muusikat, see on loominguline suhtlemine."