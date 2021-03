Ike Volkov: esinedes väsid ära, aga rahvas annab sulle energia tagasi

Kukerpillid tähistavad 1. aprillil oma 49. tegutsemisaastat. Sel puhul oli saates "Hommik Anuga" külas bändi liikmed Ike Volkov ja Toomas Kõrvits, kes tõdesid, et nii pikk tegutsemisaeg on saanud võimalikuks tänu Eesti rahvale – isegi kui esinemine on väsitav, annab rahvas selle energia tagasi.

Volkov märkis, et kuivõrd möödunud aastal jäi neil 33 kontserti andmata, tuleb need nüüd tasa teha. Samas lisas ta, et pole mänginud kunagi nii palju pilli kui nüüd, koroonaajal.

"Isegi kui ma käisin laste muusikakoolis, mängisin ma vähem. Praegu mängin tund aega basskitarri. Mul on isegi Bachi variatsioonid bassikitarri peal. Kuulan Jaco Pastoriust, nagu mul seda vaja oleks – ma imetlen teda, aga ma ei küündi kunagi sinna. Variatsioonid on ka kolm korda aeglasemad. Aga peale selle õpin ka tavalist kitarri ja igasuguseid imelikke akorde, mida ma ei teadnud."

Volkov lisas, et kuulab päevas ka ära kaks vinüülplaati ja CD-sid. "Mul vinüüle on pea viis meetrit ja siis võtan sealt jälle midagi ja avastan midagi huvitavat."

Ike Volkov ja Toomas Kõrvits saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Toomas Kõrvits märkis, et võtab samuti õhtuti pilli kätte ja mängib akorde. "Hea on kuulata mõnda vana plaati ja lihtsalt kaasa mängida, sest seltskonda taga ei ole ja kuidagi peab end vee peal hoidma."

1. aprillil hakkab jooksma Kukerpillide 50. tegutsemisaasta. Kõrvits märkis, et see on võimalikuks saanud tänu Eesti rahvale. "Meid on kogu aeg vaja olnud. Kui oleks nii olnud, et tunned, et enam ei kutsuta mängima ... eks see mootor käib ka meie sees kogu aeg, et me oleme harjunud, et oleme selle rongi peal."

Volkov tõi välja, et ka nende lastelaste ealised noored laulavad samuti nende laule, tõlgendavad ja teevad neid ümber. "Isegi Nublu tegi ju "Rottermani" motiividele loo. See on hästi südantsoojendav ja uhkustunne paisutab rinda, kui kolleeg ütleb, et kuulas meid mängimas ja tundis, kuidas energia tuleb. Endal ka - sa saad esinedes energiat. Sa väsid ära, aga rahvas annab sulle tagasi."

Juubeliaastat tähistab Kukerpillid kontsertidega, aga ka Kukerpillide akadeemiaga.

"Akadeemia auliige on Eesti rahvas. Me oleme Eesti rahva käest saanud väga palju lugusid, neid kuidagi töödelnud, ja teised on jällegi meie lugusid töödelnud. See on üks lõputu protsess," märkis Volkov.

Ta lisas, et kuna teised on nüüd nende lugusid teinud, siis nad võiksid professionaalsete heliloojate lugusid tõlgendada, mida nad on Kukerpillidest mõeldes loonud. "Huvitav on see, et kõik maestrod – professorid ja akadeemikud – olid nõus afääriga kaasa minema."

Toomas Kõrvits saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Volkov nimetas, et kaasatulijate hulgas on Olav Ehala, Erkki-Sven Tüür, Tõnu Kõrvits, Vaiko Eplik ja Erki Pärnoja, kokku 16 erinevat heliloojat ja laulukirjutajat, kes teevad Kukerpillidele hulga lugusid. Aasta pärast peaks seda materjali kuulma suurel kontserdil. "Plaan on ja saal on kinni pandud," märkis Volkov.

Kukerpillidel on oma poolesaja-aastase tegutsemisaja jooksul olnud eri perioode. Volkov kinnitas, et neil siiski ühtegi meeltesegaduses tehtud lugu ei ole. "Meil on ainult head lood."

Kõrvits lisas, et neil on väga hea maitse. "Kõik hakkab sellest pihta, et me väga valime. Seepärast on meil kõik lood väga head."

Kokku on Kukerpillide repertuaaris üle kolmesaja loo.