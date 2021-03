ETV2 teemaõhtu on pühendatud Kaie Kõrbile

19.30 "Ühe unistuse maja" (2016)

Tallinna Balletikool on paljude tantsijate tee algus olnud juba 1946. aastast. Filmis põimub kokku kollektiivportree andmaks edasi tantsija elu läbi erinevate põlvkondade silmade. Alles oma unistuse lugu alustavate värskelt vastuvõetud õpilaste teed ristuvad lõpueksamiteks valmistuvate noorte tantsijatega. Neid jälgib plejaad kunagisi balletistaare, kes tänases päevas vastutavad inimsaatuste eest majas, kust kord nendegi teekond alguse sai. Kelle unistus jääb elama ja kelle oma kustub?

20.25 "Priimabaleriin Kaie Kõrb" (2001)

22 aasta jooksul ETV arhiivi salvestatud lõigud Kaie Kõrbi tantsudest ja ja tema tööst pedagoogina. Autor Ruti Murusalu.

21.25 P. Tšaikovski pas de deux balletist "Luikede järv" (1996)

Omalaadne esitus galaetenduselt. Tantsivad Kaie Kõrb ja Viesturs Jansons, Yuko Katsumi ning Meelis Pakri.

21.40 "Sinine Kõrb" (2012)

Priimabaleriin Kaie Kõrb on olnud alates oma esimestest etteastetest meedia huviorbiidis. Kuid tantsija sulni imidži taga peituvad senirääkimata lood. Milliseid kompromisse nõuab priimabaleriiniks saamine ja millega toidab tänases päevas oma ihu ning hinge legend, kelle kuvand kuulub juba möödunud sajandisse? 2011. aasta juubeligala ettevalmistused on kõrvutatud haruldaste arhiivikaadritega ja priimabaleriini avameelsete pihtimustega.

22.40 P. Tšaikovski pas de deux balletist "Uinuv kaunitar" (1995)

Tantsivad Kaie Kõrb ja Viesturs Jansons. Üksiknumber Estonia teatris toimunud balleti galaetenduselt "Sild üle "Luikede järve".

22.50 "Tähelaev: Kaie Kõrb" (2006)

Priimabaleriin Kaie Kõrbi kui Eesti balleti sünonüümi tänased tegemised on suunatud sellele, et tantsukunst kuhugi ei kaoks. Vähestel on olnud võimalus piiluda balletilava raske sametkardina taha. Milliseid ohvreid on Kaie kunsti altarile toonud ja millised on tema tänased eesmärgid?

00.05 "Balletiminutid: Don Quijote" (1996)

Grand pas balletist "Don Quijote". Tantsivad Kaie Kõrb, Viesturs Jansons, Kati Ivaste, Stanislav Jermakov, Tatjana Voronina ja Jane Raidma.