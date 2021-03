George R.R. Martin sõlmis HBO-ga uue megalepingu

Telekanalil HBO on juba praegu töös kuus "Troonide mängu" jätkusarja. Kõige kaugemal on tootmisega "House of the Dragon", mis rändab ajas "Troonide mängu" sündmuste eelsesse aega ning mille keskmes on draakoniemand Daenerys Targaryeni esivanemad. Sarja võtted peaksid algama järgmine kuu, vahendab Consequence of Sound.

Samuti on telekanalil töös jätkusarjad "Tales of Duck and Egg", "9 Voyages", "10,000 Ships", mis põhinevad Martini samanimelistel novellidel ning lisaks veel kaks projekti, neist üks animeeritud.

Väljaspool "Troonide mängu" universumit töötab Martin ka kirjanik Roger Zelazny ulmeraamatu "Roadmarks" ja Nnedi Okorafori postapokalüptilise romaani "Who Fears Death" teleadaptsioonide tegevprodutsendina.

Kogu see lisatöö tähendab, et Martinil on vähem aega keskenduda oma romaanisarja "Jää ja tule laul" pikalt lubatud kahe viimase raamatu kirjutamiseks. Martin lubas pandeemiast tingitud karantiiniaega neist esimese lõpetamiseks, kuid tema enda määratud tähtaeg on nüüdseks küll möödas.