EBU: Valgevene jääb Eurovisioonilt kõrvale

EBU märkis oma avalduses, et nad saatsid 10. märtsil kirja Valgevene rahvusringhäälingule BTRC, kes vastutab Valgevene euroloo eest, ja teatasid neile, et Valgevene eurolaul "Ya Nauchu Tebya" ansamblilt Galasy ZMesta ei ole praegusel kujul võistlemiskõlblik ning palusid võtta kõik vajalikud meetmed Eurovisiooni reeglitele vastava, muudetud versiooni või uue loo esitamiseks.

BTRC esitaski seejärel võistlusele uue loo samalt ansamblilt ja kokkulepitud ajaraami sees. EBU ja Eurovisiooni lauluvõistluse juhtkonna nõuanderühm uurisid taas põhjalikult uut võistlusele esitatud lugu, et tagada selle vastavus Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitele.

Nad leidsid, et ka see lugu on vastuolus võistluse reeglitega, mille eesmärk on tagada, et võistlust ei kasutataks poliitilise platvormina ega rikutaks selle mainet. "Kuna BTRC ei ole pikendatud tähtaja jooksul esitanud nõuetele vastavat võistluslugu, ei osale Valgevene kahjuks maikuus toimuval 65. Eurovisiooni lauluvõistlusel," teatas EBU oma avalduses.

Kümme aastat tagasi loodud Galasy ZMesta tegeles esialgu teiste artistide lugude parodeerimisega, kuid peagi asusid bändiliikmed ka ise muusikat tegema.

Valgevene pole Eurovisiooni kordagi võitnud ning nende seni parim tulemus on kuues koht 2007. aastal.