"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis näitleja Tõnis Niinemets

Tänavused Terasmikrofoni nominendid olid Elina Nechayeva, Hendrik Kalmet, Marko Matvere, Heigo Ott Kübar ning kollektiivselt Ain Mäeots, Jan Uuspõllule, Mait Malmstenile ja Tanel Tatterile. Laureaat Tõnis Niinemets oli väga üllatunud ja pidas ka lühikese tänukõne. "Tänan eriti "Ringvaate" saadet, et nad on lubanud sellist inimest viis korda aasta jooksul eetrisse, sest mulle endale tundus, et ma käin liiga tihti, teised võiksid ka käia," rääkis väga hämmeldunud Niinemets.

Ta ütles, et teatripäev on teatrirahva seas oluline päev. "Kõikidele, kes tunnustust saavad ning nominatsioonide või laureaatidena üles astuvad, on see tohutult oluline," ütles Niinemets. "Iga päev sellele ei mõtle, aga kui teatripäev läheneb, siis kes ei tahaks saada auhinda."

Kolleeg Märt Pius rääkis Niinemetsast järgmiselt: "Põnev asi tema puhul on see, et ükskõik, mis spordialaga ta tegeleb, ta oskab seda kohe kõige paremini, seda vaatan kõrvalt kadedusega," rääkis Pius. "Tema pluss on ka see, et ta on alati siin ja praegu. Ta suudab kohe reageerida, improviseerida ja mis teda kõige rohkem iseloomustab, on see yes-man olek.

Varem on Terasmikrofoni pälvinud Jan Uuspõld, Tiit Sukk, Märt Avandi, Juss Haasma, Anne Veesaar, Gert Raudsep ja Mart Müürisepp.