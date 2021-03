Marko Reikop proovis "Ringvaates" putukaküpsised

TalTechis uuritakse putukaid ja seda, kuidas nendest inimestele vastuvõetavaid toiduaineid valmistada. "Meie eesmärk on aidata toidutööstusel paremaid toiduaineid toota,"rääkis TalTechi vanemlektor Kristel Vene "Ringvaates". "Paratamatult on meil vaja hakata mõtlema tulevikutoidu peale. Mitte, et putukatoit hakkaks asendama tavatoitu, aga see on alternatiiv lihale."

Vene usub, et sellisest toorainest toiduained jõuavad tarbijani juba üsna pea. "Peame hakkama harjutama, sest veiseliha kuskile ei kao, aga selle tootmine läheb kalliks ja selle peab asendama tervisliku alternatiiviga, nii et võetakse putukaid."

Vene tõi "Ringvaate stuudiosse kaasa ka kilgijahu sisaldavaid küpsiseid. Saatejuht Marko Reikop tõdes, et kilgi maitse on talle varasemast tuttav ja tavalisel ning kilgijahu sisaldaval küpsisel teeb ta vahet küll. "Tunnen kilgi maitse ära, see on rasvasem ja pähklisem," ütles Reikop.

Vene tõdes, et ei võtnud eesmärgiks maitset peita "Tahtsingi, et see maitseprofiil esile tuleks. Putukatel on spetsiifiline maitse ja küsimus ongi, kas meeldib või ei meeldi. On ju osa maailmast, kellele meeldib see maitse. Kui vaadata, mida eestlased söövad, siis vürtsikilu on ju ka pooleldi mädanenud kala."