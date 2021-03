ETV2 uus reisisaade tutvustab Vaikse ookeani saari

"ETV2 laupäevaõhtused reisisaated on viinud vaataja nii Eesti loodusesse kui ka Aafrikasse ja Aasiasse. Mul on hea meel, et hoolimata aasta kestnud reispiirangutest jõuab ETV2 eetrisse uus saade, mille abil maailma avardada ja põnevaid kultuure avastada," ütles ETV2 peatoimetaja Viola Salu.

Saade viib vaatajad näiteks Paapua Uus-Guineasse, Vanuatule, Tonga kuningriiki ja Fidži eksootilistele saartele, kus tutvutakse nii arhailise eluviisiga hõimude kui ka kohalike kommete ja aastatuhandeid säilinud vaatamisväärsustega.

Sari on kokku pandud mõne aasta tagusel reisil filmitud materjalist ja nii on uue reisisaate tegemine ka saatetegijate jaoks omamoodi meenutusterohke rännak koroonaviiruse-eelsesse reisimispiiranguteta aega.

Kuueosaline saatesari "Salapärased saared Vaikses ookeanis" on ETV2 eetris laupäeviti kell 21.30 ning järelvaadatav ETV2 veebilehel ja Jupiteris.

Peeter Vähi ja Tiina Jokinen vahendavad reisimuljeid ka ETV-s, kus on igal pühapäeval eetris reisisaade "Ürgne maa Siber".