Britney Spears palus kohtul keelata isal oma asjaajamise korraldamine

Laulja Britney Spears on esitanud kohtule taotluse võtta tema isalt eestkosteõigus asjade ajamisel.

Isa on kohtu otsusel korraldanud laulja asjaajamist aastast 2008, kirjutab BBC.

2019. aastal määrati ajutiselt neid ülesandeid täitma Jodi Montgomery, kui Britney isa Jamie Spears tervise tõttu kohustustest loobus. Nüüd soovib laulja, et tema eestkostjaks saakski püsivalt Jodi Montgomery.

Britney eestkosteõigus on jagatud kahte ossa, üks hõlmab tema kinnisvara ja finantse ning teine isiklikke asjaajamisi.



Laulja advokaat on varem kohtule teada andnud, et naine kardab oma isa ja ei plaani enne lavale naasta, kui isal pole enam kontrolli tema elu üle.