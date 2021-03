Lil Nas X avaldas videosingli "Montero (Call Me by Your Name)"

Lil Nas X avaldas reedel videosingli "Montero (Call Me by Your Name)", mille ta on pühendanud 14-aastasele iseendale.

Loo produtseerisid Take a DayTrip, Omer Fedi ja Roy Enzo, muusikavideo lavastas Tanu Muino. Videos kehastab Lil Nas X ise erinevad rolle – Madu ja temaga Eedeni ajas amelevat Eevat, postitantsijat, kes püüab Kuradit võrgutada ning vangi, kelle regendiajastu parukatega rahvas on kettidesse aheldanud, vahendab Pitchfork.

Lil Nas X-i avalduse järgi on video pühendatud 14-aastasele iseendale, kes oli lubanud mitte kunagi tunnistada, et ta on homoseksuaal. "See on minu jaoks väga hirmus ja inimesed saavad vihaseks arvates, et selle taga on mingi agenda. Ongi – mu agenda on, et inimesed hoiaksid nina teiste eludest eemal ega üritaks neile öelda, kes nad olema peaksid," kirjutab Lil Nas X kirjas oma mineviku iseendale.

"Montero" on Lil Nas X-i esimene singel pärast möödunud aastal ilmunud lugu "Holiday". Lil Nas X on lubanud, et tema debüütalbum ilmub 2021. aastal. "Inimesed peaksid teadma, et 2021. aasta tuleb minu jaoks tõeliselt vägev. Mitte ainult muusika mõttes, aga igas mõttes."

2021. aasta alguses saavutas Lil Nas X-i hittlugu "Old Town Road" plaatinaplaadi tiitli 14. korda, mis on ühtlasi Ameerika fonogrammitootjate liidu (RIAA) rekord.