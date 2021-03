Johanna Eendra andis artistinime Yonna alt välja loo "Love is Enough"

2019. aastal Eesti Laulul looga "Miks sa teed nii" osalenud Johanna Eendra andis reedel artistinime Yonna alt välja oma esimese singli "Love is Enough".

Yonna sõnul on "Love is Enough" energiline ja positiivse sõnumiga pop-house'i lugu, mis räägib iseenda aksepteerimisest ja armastusest.

"Kui ma selle laulu sõnad kirjutasin, siis mul oli endal täpselt sellise sõnumiga lugu oma ellu vaja ehk mõnes mõttes kirjutasin selle loo iseendale. Love is Enough" on justkui mantra, mis tuletab jälle meelde, et elu koosneb tõusudest ja mõõnadest ning selle kõige keskel ei tohi ennast ära kaotada," sõnas ta.

"Olles liiga enesekriitiline ja püüdes end pidevalt kellelegi tõestada, võid selle päris truu enda ära kaotada. Iseendale truuks jäädes ja ennast aktsepteerides leiad need õiged inimesed enda ümber, kes armastavad sind sellisena, nagu sa oled."