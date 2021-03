Jüri Muttika sõitis Tamsalus ehtsa Londoni taksoga

Freienthal on autodes küünarnukkideni sees olnud terve elu. Kui noorpõlves aitas ta rallimeestel võistlusi võita, siis ajapikku on mootorisport asendunud sootuks väärikama hobiga – Rainer avastas endas nõrkuse Briti autode vastu.

Õline hobi võttis eriti hullu käigu vahetult enne brittide euroliidust lahkumise tähtaega, kui ühtäkki seksikast Minist ja tragist Ford Transitist enam ei piisanud, sest Rainer mõistis, et õigel neljarattalisel inglasel peab rool ikka valel pool olema, ja kui juba rool nii vales kohas on, siis parem olgu kõige inglaslikum auto ka – London Taxi TXII.

"Ebays oli müügis ja hakkasin uurima, et kuidas saaks Eestisse seda autot, ja mõni päev enne jõule jõudis. Aga tegelema hakkasin sellega millalgi septembris," rääkis Freienthal

Inglise autod meeldivad talle lihtsal põhjusel, et need on natuke teistsugused. Ostis ta selle seepärast, et tal oleks natuke erilisem auto kui tänapäeva liikluses näha saab. "Ta ei ole kole."

Oksjonikeskkonnas oli selle 2004. aastal toodetud Londoni takso alghind 500 naela ehk 580 eurot. Kui see lõpuks Raineri hoovile jõudis, oli sellele kulunud umbes 2000 eurot. Freienthal usub, et see on seda raha väärt.

"Auto jaoks mul kahju ei ole, sest see Londoni takso on täiesti omaette maailm." Takso põhikuju on 50 aasta jooksul jäänud suhteliselt samaks, lisas ta.

Selle 750 000 km läbi sõitnud takso ajaloost on teada vaid see, et pärast tubli teenistust Londoni linnatranspordist, vuras see veel aastaid samas linnas ringi erataksona.