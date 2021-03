Nädalavahetusel algab teadmata lõpuga jooksuüritus

Heavy Metal Ultra Virtual Editon (HMUVE) on võistlus, kus iga jooksja peab tunni aja jooksul läbima ei rohkem ega vähem kui 6,7 kilomeetrit. Ja nii starditakse igal täistunnil samale distantsile uuesti ning võidab see, kes viimasena starti läheb ja tunni ajaga 6,7 km läbib ehk rahvusvaheliselt Backyard Ultra nime all tuntust kogunud formaat on omamoodi viimase mehe jooks.

Kuna tegu on virtuaaljooksuga, siis iga jooksja võib valida endale sobiva võistluspaiga, tingimuseks on vaid elektrooniliselt jäädvustatud tulemuse operatiivselt korraldajatele saatmine.

Eelmise aasta kevadel esimest korda toimunud üritusel osales 36 inimest, neist võitjaks osutus Reigo Lehtla, kes tegi rajal 20 starti ehk läbis 134,1 km. 19 starti tegid ehk said kirja üle 127 kilomeetri nii Alexander Khaljapin kui ka parim naine Inger Polding. Korraldaja Olle Rõuk oli 15 stardiga ja 100 kilomeetriga neljas. Ülejäänud jooksjad läbisid 6,7 km pikkuse distantsi kümme või vähem korda.

HMUVE osalustasu valib iga jooksja ise ja sellega toetatakse nägemispuudega jooksjate mittetulundusühingut Guide Running Estonia. Võistlus on rahvusvaheline, sest stardinimekirjas on ka Läti ja Soome jooksja.

Kahel suvel on Eestis toimunud ka Keila 6,706 km pikkustel ringidel Heavy Metal Ultra koosjooks, mille nii 2019. ja 2020. aastal võitis Hannes Veide. Üle-eelmisel aastal piisas talle võiduks 32 ringi (213,3 km) läbimisest, teine oli 31 ringi ehk 206,7 kilomeetriga Reigo Lehtla. Eelmisel aastal pidi Hannes Veide võidu saamiseks olema rajal veidi vähem kui kaks ööpäeva ja võidudistantsiks oli talle 308,5 kilomeetrit ehk 46 ringi, sest Oliver Kalvi suutis talle konkurentsi pakkuda 45 ringi ehk 301,8 kilomeetrit.

Naistest on vastavalt 25 ja 23 ringiga olnud Keilas edukaim Liina Kesamaa. Sel aastal on Heavy Metal Ultra kavas 7. augustil.