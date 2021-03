Zoomi kõnede keeld Oscaritel tekitab nomineeritutes pahameelt

Möödunud nädalal saadetud teade, mille kohaselt Oscarite võitjad tänavu auhindu Zoomi vahendusel vastu võtta ei saa, on nomineeritutes pahameelt tekitanud.

Oscarite gala teleülekande produtsendid Steven Soderbergh, Jesse Collins and Stacey Sher põhjendavad oma seisukohta sellega, et virtuaalsed kõned ja potentsiaalsed tehnilised viperused rikuvad ülekande üldist meeleolu. Teade on tekitanud pahameelt nomineeritutes, kes koroonapiirangute või töö tõttu Los Angeleses toimuvale galale kohale minna ei saa.

Nomineeritud usuvad, et ülemaailmse pandeemia keskel on ebaturvaline ja ebavajalik paluda kandidaatidel galale kohale minna. Paljud neist elavad välismaal, kus koronasse haigestunute numbrid tõusevad, ja paljud filmivad filme või telesaateid näiteks Austraalias või Suurbritannias.

Zoomi kõned on auhinnagalade meeskondadele koroonaajal palju peavalu tekitanud. Näiteks oli Daniel Kaluuyal Kuldgloobustel auhinda vastu võttes probleeme heliga ning Nicole Beharie vaatas ligi kümme sekundit emotsioonitult ekraani, enne kui Gothami galal auhinnateatele reageeris. Otsust Zoomi kõnesid Oscaritel mitte lubada peetakse siiski liiga äärmuslikuks. On suur võimalus, et mõnes kategoorias, eriti parima rahvusvahelise filmi kategoorias ei pruugi ükski nomineeritu Los Angelesesse kohale minna.

Ühe võimalusena kaalutakse seda, et kõik nominendid enda võidukõne ette filmiks. Samas on gala meeskond selle osas skeptiline, sest nii ei näe publik võitja tõelist reaktsiooni ja võidurõõmu. Samuti kardavad staarid ja nende esindajad, et võidukõned võivad internetti lekkida ning neid halvas valguses näidata.

19. märtsil pidi toimuma kaks kohtumist filmistuudio juhtide ja näitlejate esindajatega, et arutada rahvusvaheliste nomineeritute osalemist galal, kuid kohtumised lükati 23. märtsile ning tühistati siis sootuks. Uut kuupäeva galal osalemise arutamiseks pandud pole.

93. Oscarite gala toimub 25. aprillil Los Angeleses.