USA Kongressi raamatukogusse valiti 25 ajaloolise tähtsusega helisalvestist

Kogusse valitakse igal aastal 25 helisalvestist, millel on ajalooline ja kultuuriline tähtsus. Tänavuses väljavalitute listis on muuhulgas nii Winston Churchilli 1941. aasta kõne, Janet Jacksoni album "Janet Jackson's Rhythm Nation 1814" ja konn Kermiti esitatud laul "The Rainbow Connection".

Valitud kõne pidas toonane Suurbritannia peaminister Winston Churchill 1941. aasta jõululaupäeval Valges Majas kolm nädalat pärast seda, kui Pearl Harbori rünnak USA teise maailmasõtta viis. Globaalses raadioülekandes palus Churchill oma kõnega jõuluajal sõjast paus teha.

Üks valitutest, Janet Jacksoni 1989. aasta album "Janet Jackson's Rhythm Nation 1814" on üks kõige uuemaid salvestisi, mis tänavu Kongressi raamatukogusse lisatakse. Albumi valimisega kogusse tunnustab Kongressi raamatukogu Jacksonit oma loomingus ühiskondlike teemade - rassism, kodutus, relvakuriteod ja sotsiaalne ebaõiglus - puudutamist.

Konn Kermit pääses nimekirja aga 1979. aasta singliga "The Rainbow Connection", millest on saanud menuka lastesaate "Muppetid" mitteametlik tunnuslaul.

Üks kõige tähelepanuväärsemaid salvestisi, mis kogusse lisati, on 1878. aastal hõbepaberile tehtud häälsalvestis. Seda peetakse kõige vanemaks teadaolevaks salvestiseks ameeriklase häälest. Klipp algab vaskpillimänguga ning siis esitatakse lood "Mary Had a Little Lamb" ja "Old Mother Hubbard".

Kahe laulu vahel on kuulda naeru, sest esitaja unustab sõnad. "Vaata mind, ma ei tea neid laule," ütleb mees, kes on siiani jäänud tundmatuks, kuid arvatakse olevat Missouri ajakirjanik Thomas Mason. Mason oli üks esimesi, kes ostis Thomas Edisoni 1877. aastal leiutatud fonogrammimasina, kuid suri kolm nädalat pärast valitud salvestise tegemist. Hõbepaber säilis, kuid aastaid arvati, et seda ei saa mängida, kuni teadlased 2013. aastal heli kätte suutsid saada.

Nimekiri kõikidest kogusse valitud salvestistest: