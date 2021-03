Chrissy Teigen jättis Twitteriga hüvasti

Sotsialmeediatäht ja kokaraamatute autor Chrissy Teigen teatas kolmapäeva õhtul, et on otsustanud Twitteri kasutamisest loobuda, sest platvorm on ta vaimsele tervisele kahjulik.

Teigen on tuntud selle poolest, et ta on sotsiaalmeedias väga aktiivne, suhtleb seal järjekindlalt ka oma fännidega ning on mitmete humoorikate säutsudega tihti silma jäänud, kirjutab Independent.

"Enam kui kümme aastat olete te olnud minu maailm. Ma võlgnen sellele maailmale, mille me siin loonud oleme, nii palju ja pean teist mitmeid päriselt oma sõpradeks," pöördus Teigen Twitteris oma fännide poole.

13,7 miljoni jälgijaga Teigen lisas, et ta eesmärk on inimesi rõõmsaks teha ja selle eesmärgi mittetäitmine tekitab talle hingevalu.

"Mu soov kõigile meeldida ja hirm inimesi vihastada on mind muutnud kellekski, kes ma tegelikult ei ole," ütles Teigen, et ta ei ole enam sama inimene, kes ta Twitteriga liitudes oli.

Kui varem tundis ta, et Twitteri kasutamine tekitab temas positiivseid tundeid, siis viimasel ajal on platvormiga kaasnevat negatiivsust üha rohkem.

"Minust on jäetud mulje kui tugevast tüdrukust, kellel on alati midagi vastu öelda, aga see ei ole tegelikult nii," märkis Teigen. "Elage hästi, säutsujad! Ja palun teadke, et ainus, millest ma siin üldse hoolisin, olite teie," lisas ta.

Nüüdseks on Teigeni Twitteri konto kustutatud.