Joe Bideni koerad naasid pärast intsidenti Valgesse Majja

USA presidendi Joe Bideni koer Major hammustas hiljuti Valge Maja turvatöötajat ning intsidendijärgselt viidi Major ja Bidenite teine koer Champ Bidenite koju Delawere'i. Nüüd on koerad Valges Majas tagasi.

"Champ ja Major kohanevad endiselt uue keskkonna ja uute inimestega. Pere noorem koer Major oli võõrast inimest nähes üllatunud ja reageeris nii, et too sai kergelt vigastada," rääkis Valge Maja pressiesindaja märtsi alguses.

Delawere'is olles tegeles kolmeaastase Majoriga koertetreener, kes talle kombeid õpetas.

Pressiesindaja lisas, et koerte Delawere'i saatmises ei ole midagi tavapäratut ja tõenäoliselt veedavad koerad seal aega edaspidigi, sest president ja esileedi viibivad aeg-ajalt Valgest Majast eemal ja külastavad ka ise oma kodukohta tihti. Biden lisas, et ka antud olukorras oli koerte Delawere'i saatmine ette planeeritud ja see sattus lihtsalt juhuslikult hammustusintsidendijärgsele ajale.

Major on esimene varjupaigast võetud koer, kes Valges Majas elab. Vanem koer Champ on Bidenite perekonnas olnud aga juba üle kümne aasta.