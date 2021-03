Kadi Jaanisoo: "Kool minu kodus" tegeleb olukorra peegeldamise ja lahenduste pakkumisega

"Selle saate mõte tuli elust enesest. Loomulikult ETV on ka huvitatud, et oleks saateid, millest oleks võimalik midagi õppida või oleks võimalik näha, et ma ei ole üksi – selliseid mõtteid, rõõme ja muresid on teistel ka," rääkis saatejuht Kadi Jaanisoo "Vikerhommikus".

Saatesari koosneb kuuest osast ja iga saade keskendub erinevale grupile – sõna saavad näiteks nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad ja seda nii linnas kui ka maal.

"Esimene saade, mis täna õhtul eetris on, räägib meile rohkem koolist ja õpetajatest. Me proovime nende silmade läbi natuke vaadata sellele teemale," sõnas Jaanisoo ja lisas, et ühes saates keskendutakse ka näiteks vaimsele tervisele.

"Me proovime teha nii, et ei ole niimoodi, et keegi spetsialist istub tooli peal ja ainult räägib, et nüüd tegime valesti, nüüd tegime õigesti, vaid et on tavalised inimesed, kes räägivad, kuidas meie siis nüüd elame," selgitas Jaanisoo.

Lisaks olukorra peegeldamisele, tegeleb saatesari ka lahenduste pakkumisega.

"Loomulikult ta ei ole selline taskuteatmik või Google, et nüüd trükid sinna sisse ja kohe saad kõik vastused, kui vaatama hakkad. Me proovime niimoodi vaadata, et mis on need põhilised küsimused, mis meid kõiki võib olla huvitavad ja siis vaatame, kuidas targemad meist oskavad nendele asjadele vaadata ja neid lahti mõtestada ja tõesti nii mõnelegi küsimusele ka otsese vastuse anda," rääkis Jaanisoo.

Ta lisas, et üks olulisi asju, mis saates välja tuleb, on see, et kui tekib segadus või arusaamatus, tuleb paika panna päevakava. Jaanisoo tõdes ka, et kuigi õppimine on õpilase enda vastutus, on seda vastutust tihti keeruline kanda.

"14, 15, 16, 17 ja ka 18 ei ole veel tegelikult valmis selleks, et tema vastutab täielikult oma aja planeerimise, enesejuhtimise ja teiste selliste tähtsate sõnade eest, sest keegi seda koolis ei õpeta. Õpetatakse seda, et õpi ära ruutvõrrand, õpi ära sulg- ja kaashäälikud jne, aga see, kuidas ma ise endaga hakkama saan, kui mingi täielik jama on – vot seda meile keegi tegelikult ei õpeta," nentis Jaanisoo.

"Kool minu kodus" on ETV eetris neljapäeviti kell 22.05.

Saadet tutvustati ka ETV lühisaates "Head saated iga päev":