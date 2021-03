Sisearhitekt jagas nippe kodu lihtsaks värskendamiseks

Koroonaaeg on inimesed koju naelutanud ning sisearhitekt Katrin Emmus rääkis "Terevisioonis", kuidas ja mida muuta, kui kodu vana nägu on hakanud ära tüütama.

"Koroona on aastaga teinud selle töö, et veedame kodus meeletult aega," nentis Emmus. "Keskmine inimene ööpäevas veedab kodus rohkem aega kui varem ja see, mis toimub, häirib meid rohkem kui enne. Enne pigistasime silma kinni, aga enam ei saa mööda vaadata."

Kõige lihtsam viis Emmuse sõnul koju muutust tuua, on midagi üle värvida. "Purk värvi, rull, pintsel, värskenda, muuda midagigi," soovitas ta ja lisas, et kui seinade kallale minna ei julge või ei soovi, võib mööblit üle värvida. "Värviga saab päästa vana mööblit. Kui on näiteks kõrini puiduimitatsioonist või mustast sektsioonkapist, siis võta kätte ja värvi ta üle."

Emmuse sõnul oleks alati hea katsetada, kas toon sobib ja meeldib. "Värvipurke müüakse pisikestena ka, nii saab proovida. Võtad kätte koha kodus, näiteks kapitaguse või proovitüki ja värvid ära. Nii saab kõige paremini aimu. Saab ka ekraanil testida, aga see petab ja muudab tooni ning lõpuks ei saa aru."

Eelkõige rõhutab ta, et värvi ostmisega ei tohi kiirustada. "Soovitan mitte minna ehituspoe värivosakonda. Minge värvipoodi, rääkige teenindajatega, nad annavad nii head nõu. Ärge kiirustage värvi ostmisega, pigem tasapisi, andke aega sellele asjale."

Eraldi teemana tõi Emmus välja ka ruumidest lähtuvalt värvitoonide õige valiku. "Kui on põhjapoone korter, siis tuleks valida soojemad toonid, lõunapoolsesse veidi külmemad, kui on palju aknaid, siis pole üldse küsimust."

Ta tõdes, et värvidest armastab ta klassikalist valget. "Väga paljud arvavad, et tekib hullumaja või haigla tunne, aga värvid toovad interjööri asjad. Näiteks viimase aja trend on valged interjöörid ja mustad detailid," nentis ta ja rääkis, et kui kodus seinad ja puidudetailid valgeks tehtud, tuleb koju ruutmeetreid kohe juurde.

Teine nipp, kuidas tuba suuremaks muuta, on sinna peegleid panna. "Paljud ei salli peegleid, aga näiteks esikus võib olla mitu peeglit, ei pea olema üks ruuduke või piklik riba. Ja kui ukse peal tahveldus, siis täida see näiteks peeglitega," soovitas ta.

Kui värvimine ja peeglite lisamine interjööri ei tundu hea mõte, siis võib ruumi värskendamiseks lihtsalt mööblit ümber tõsta. "Vaheta millegi asukohta. Mäletan, et tudengipõlves üürikorteris iga poole aasta tagant tõstsin kõik ümber," meenutas ta.

Üks suurimad vigu, mida inimesed kodu värskedamisel teevad, on liiga tugevate kontrastete toonide tuppa toomine. "Mõeldakse, et tahaks heledasse interjööri aktsenti, näiteks erksinist diivanit, mõtlemata sellele, et see on pilgupüüdja," rääkis Emmus. "Aga miks mitte võtta rahulikumas toonis diivan ja sinised padjad peale panna lihtsalt. Erksad toonid kipuvad ära tüütama."

Teine oluline asi, mida ruumis jälgida, on valgus. "See on kohutav, mida poes müüakse lambipirni pähe täna. Õnnetu on see, et pirnid on karbis ja neid ei saa proovida. Kui käin klientidele valgust mängimas läbi ruumis, siis valin karbid, mida saan proovida ja testida," ütles ta. "Sinist valgust on ropult, see on ajule suur karuteene. Kui kõndida tänaval ja vaadata inimestele koju sisse, siis sinist valgust on meeletult palju ja see teeb väga kurvaks."