Ülle Suurhans-Pohjanheimo: Kirsti Paakkaneni elulooraamat on inspireeriv

Äsja ilmus elulooraamat "Suurim neist on armastus" Soome tippjuhist Kirsti Paakkanenist, kelle juhtimisel sai Marimekkost üks riigi edukamaid tekstiili- ja rõivaala ettevõtteid. Raamatu läbi lugenud moelooja Ülle Suurhans-Pohjanheimo sõnul on Paakkaneni lugu inspireeriv.

Paakkanen ei olnud tegelikult disainer, vaid töötas turundusvaldkonnas. "Ta on väga kõva turundusnaine. Ma arvan, et tema on inimene, kes on pannud Soome turunduse jalgadele," ütles Suurhans-Pohjanheimo "Ringvaates".

Ta lisas, et on Paakkaneniga ka isiklikult kohtunud, kuid tuttavad nad ei ole ja Paakkaneni iseloomust sai ta suuresti just raamatust teada.

"Jonnakas, sihikindel, kangekaelne ja visionäär," kirjeldas Suurhans-Pohjanheimo Paakkaneni. "Ta on teinud nii palju asju sel ajal, kui sellest keegi ei rääkinudki. 80ndate lõpus hakati rääkima kliendihoidmisest ja sellest, kuidas kliendiga suhtlema peab. Ta tõi selle kultuuri Soome juba 70ndatel," lisas ta.

Kuigi Paakkanen teadis, et klienti peab hästi kohtlema, oli ta ka väga pragmaatiline ja teadis, et sõprus lõppes sel hetkel, kui lõppes kliendisuhe.

"Ta kindlasti on inspireeriv. Kui me ikkagi räägime Kirsti Paakkanenist, siis tema kõige suurem probleem – aga ka kõige suurem edasiviija – oli see, et tal ei olnud korralikku haridust ja ta ei vallanud keeli," märkis Suurhans-Pohjanheimo ja lisas, et praegu Paakkanen enam aktiivselt tööpõllul ei tegutse, vaid on pensionil.