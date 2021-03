Sarve talu pererahvas hoolitseb igapäevaselt 19 kassi eest

Võrumaal Sarve talus tegutseb kasside turvakodu Six Cats. Hetkel elab seal koos 19 kassi, ent on olnud ka aegu, kus majas on ringi jalutanud 29 karvapalli.

Sarve talu pereema Janika Naaber rääkis "Ringvaates", et nimi Six Cats tuli sellest, et pere plaanis turvakodusse esialgu võtta maksimaalselt kuus kassi. Abivajajaid oli aga rohkemgi.

"Ostsime suurema maja, et rohkem kasse mahuks," märkis Janika. "Kui endal läheb hästi ja on hea olla, siis peaks seda kellegi teisega ka jagama," lisas ta.

Kõige rohkem kasse on Sarve tallu jõudnud Ida-Virumaalt. Enamasti on kassid väga raskes seisus ja neid tuleb kiirelt ravima hakata. Näiteks elab Sarve talus juba noorest east saati sfinks, kes tallu jõudes ei osanud süüa, oli ühest silmast pime ja enda vanuse kohta liiga pisike. Peagi tekkisid probleemid ka teise silmaga ja kassile tuli teha mitu silmaoperatsiooni.

Kuigi turvakodul on iga kuu ka veidi annetajaid, tuleb suurem osa ravikuludest pererahva endi taskust kinni maksta. Muidu Soomes arstitööd tegeval Janikal tekkis hiljuti ka mõte korraldada Facebookis heategevuslik oksjon ja panna müüki oma pere tehtud käsitöö. Järgnes nobedate näppude voor – Janika heegeldas, tütar Liis maalis ja pereisa Margus viltis ja meisterdas ehteid. Esimesele oksjonile pani Sarve talu 30 eset ja kogus nii kasside heaks peaaegu 500 eurot. See andis julgust oksjonitega jätkata ning kuigi oksjonitelt teenitud rahaga kõiki ravikulusid katta ei õnnestu, on sealt saadav tulu abiks ikka.

Turvakodu eesmärk on pakkuda turvalist kodu kassidele senikaua, kuni keegi neile lõpuks päriskodu pakkuda tahab. Pererahvas nentis aga, et tegelikult on kasside liikuvus väike – kassipoegi soovitakse küll tihti ära viia, aga näiteks krooniliselt haigeid, metsikuid ja ka musta- ja valgekirjuid kasse kuigi tihti ei taheta.

"Kass ei saa üksi hakkama. Kass ei saa toidu hankimisega ilma inimeste abita hakkama, kassi tervis vajab hoolitsemist – nad jäävad õues üksinda ikkagi väga haigeks ja piinlema, sest nad ei saa kuidagi abi," ütles Janika. "Inimene on kassi kodustanud ja inimene peab vastutama selle eest," lisas ta.