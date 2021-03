Neeme Raud kirjutas alkoholi- ja narkosõltuvusest raamatu

"Esimene peatükk selles raamatus kannab pealkirja "Jalgratast ei leiuta ükski sõltlane". Seepärast me mõtlesimegi, et ei ole mõtet hakata enda lugu rääkima, sest kõik need lood on suhteliselt sarnased," rääkis Raud "Vikerhommikus", et ei jutusta raamatus iseenda lugu, vaid avab sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu, psühhiaater Kaiti Reidlichi ja kaassõltuvusnõustaja-pereterapeut Katrin Hallikuga tehtud intervjuude abil nii narko- kui ka alkoholisõltuvuse mõjusid.

Idee intervjuude raamat kirjutada tekkis Raual detsembrikuus Heinsaluga intervjuud tehes. Raamatusse otsustati aga kaasta teisigi vaatenurki ning Raua enda jaoks oli kõige huvitavam intervjuu Katrin Hallikuga kaassõltuvuse teemal.

"Ma isegi ei kujutanud ette, mida kaassõltuvus tähendab. Inimesed, kes elavad koos sõltlasega, hakkavad tal seda sõltuvust soosima, aga see muutub nii tihedalt läbipõimunuks, et sellest kaassõltlasest saab omamoodi sõltlane. Tal on vaja seda sõltlast, keda aidata ja kelle elu juhtida. Need perekonnad tavaliselt ei lähe lahku, vaid keegi sureb sealt esimesena ära," rääkis Raud.

Ta lisas, et tihti on sõltuvusest vabanemiseks vaja kardinaalset elumuutust. Ka Raud ise tundis ühel hetkel, et kui ta elus kannapööret ei tee, läheb kõik allamäge. Olgugi et Raud ei elanud tänaval ega käinud näiteks gruppidega pidevalt alkoholi joomas, oli alkoholilembus temaski olemas ja see sai alguse New Yorgis elades, mil ta hea une saamiseks õhtuti klaasikese veini tarbis. Sealt hakkas aga lumepall veerema.

"Kõik see viis tugevate ärevushäireteni. Mul tekkisid sellised asjad, et ma ei julgenud näiteks üle sildade minna," ütles Raud ja lisas, et ta ei julgenud ka näiteks metroosse minna või "Aktuaalses kaameras" kaamera ees olla," meenutas Raud.

"Ma ei saanudki aru, milles see hirm seisnes, et kas ma lähen ise lõhki, kas ma hüppan ise kaamera ees põrandale, kas ma hüppan silla pealt alla... Lihtsalt oli mingi seletamatu hirm," sõnas Raud, lisades, et kui ta nüüd hirmutunnet meenutada püüab, ei taha see kuigi hästi õnnestuda.

Raud tõdes ka, et sõltuvusravi on väga raske ja paljud ei julgegi sellega seetõttu alustada.

"Me loodame, et seda raamatut lugedes inimesed saavad aru, et kui tahate sellest nõiaringist välja saada, siis tuleb langetada suuri otsuseid," märkis Raud ja lisas, et kui kord jõuab kohale teadmine, et need teemad ei mängi elus enam mingisugust rolli, läheb olemine kergeks. Samuti rõhutas ta, et on oluline oma tervise eest hoolitseda ja seega korralikult magada ja liikuda.