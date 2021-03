Marveli "Musta lese" esilinastust lükati kahe kuu võrra edasi

"Must lesk", mille peaosas mängib Scarlett Johansson, pidi kinodesse jõudma juba eelmise aasta suvel, ent koroonapandeemia tõttu lükati filmi esilinastust mitu korda edasi, kirjutab Independent.

Lisaks kinodele saab "Musta leske" alates 9. juulist näha ka voogedastusplatvormil Disney+. Kuigi hetkel veel Disney+ Eestis kasutada ei saa, on lootust, et aasta teiseks pooleks on platvorm ka Eestisse jõudnud – aasta alguses teatati, et käesoleva aasta esimeses pooles laieneb Disney+ ka Ida-Euroopa riikidesse, ent seejuures ei täpsustatud, millistesse.