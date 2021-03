Raadio 2 saatejuhid tegid loole "Võrru" hoogsa muusikavideo

Märtsi alguses rääkisid loo autorid R2 hommikuprogrammis, et lugu sündis juba 15 aastat tagasi. Kirsil on väga hea diktsioon, mistõttu üritas ta ühel koosviibimisel vuristada ette -vere lõpuga kohanimed, et näidata, kui kiiresti ta rääkida oskab. Aastaid hiljem saigi sellest logopeediharjutusest laul tehtud ning see on ka paljude kuulajate südamed võitnud.

Näiteks soovisid mitmed inimesed raadiopäeva soovisaates just seda lugu kuulda ja andsid märku ka plaanist suvel kõik nimetatud kohad läbi sõita.

R2 saatejuhid avaldasid muusikavideo kui austusavalduse loole, mis paljudel tuju heaks teeb ja innustavad ka teisi raadiokuulajaid loole muusikavideot valmistama.

Muusikavideot saab näha siit: