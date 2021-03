Uus saade "Naised vormi" keskendub naistele Eesti kaitseväes

Kuigi kaitseväe kohustus lasub vaid meestel, on tegelikult alati olnud Eesti kaitseväes ka naisi ja viimastel aastatel panustavad nad riigikaitsesse üha enam. Ometi jääb nende protsent ajateenistuses alla kahe. Ühelt poolt on põhjuseks tõsiasi, et karjäär kaitseväes ei pruugi sobida kõikidele naistele. Teisalt keerleb sihtrühmas selle valdkonna ümber siiani väga palju eksitavaid müüte ja teadmatust, mistõttu naised seda karjääriteed isegi ei kaalu.

Naiste osakaal riigikaitses kasvab iga aastaga. Kaitseväelase karjäär on naistele avatud ja tõsiselt võetav valik nagu iga teine töövaldkond. Praegu täidavad naised 10% kaitseväe tegevteenistuse ametikohtadest, mis on ka NATO riikide keskmine. Naised saavad teenida kõikidel ametikohtadel, seejuures puudub kaitseväes palgalõhe ja kaitseväelaste keskmine palk hoitakse 30% kõrgem Eesti keskmisest palgast.

Lisaks karjäärivõimalustele arendab ajateenistuse läbimine noortes neidudes oskusi, mis tulevad kasuks ka edaspidise elualal valikul. Enesekindlus, distsipliin, juhtimise ja meeskonnatöö oskus, otsustusvõime, prioriteetide seadmine, strateegiline ja kriitiline mõtlemine, kohanemisvõime pingelistes olukordades, ellujäämisoskused - need on vaid mõned tugevused ja omadused, mis on kaitseväes olulised ning mida ajateenistuses arendatakse.

Veebisaade "Naised vormi" vaatleb seda meestekeskset ala esimest korda uuest vaatenurgast, tutvustades just naiste võimalusi kaitseväes. Saatejuht Eeva Esse käis 1. jalaväebrigaadis Tapal ja otsis üles vägevad naised, kes rääkisid talle ausalt oma kogemusest kaitseväes. Saates saab lähemalt teada, kuidas näeb välja naiskaitseväelase elu, millised on raskused, miks nad on otsustanud astuda ajateenistusse ning milliseid omadusi ja oskusi riigikaitse neis arendab. Lisaks astuvad saates üles muusik Manna ja fitnessisportlane Amani Kiivikas, kes on samuti end meestekesksel alal proovile pannud.

Saade "Naised vormi" on osa kaitseministeeriumi igakevadisest teavitusest, mis tutvustab noortele neidudele karjäärivõimalusi ja ajateenistuse läbimise eeliseid Eesti Kaitseväes.

"Naised vormis" saadet näeb SIIT!