"Täna 30 aastat tagasi"| Sünnitusmaja ees lõhkes pomm

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi sündmuste keerises olid.

1991. aasta veab mõttelise joone põlvkondade vahele, kelle jaoks okupatsioon on vaid ajalugu paberil.

Helilooja Rasmus Puur sündis 1991. aasta märtsikuus, mõned kuud enne Eesti riigi taastamist. 1991. aasta kevadel võis sünnitusmajas minna sõna otseses mõttes lahinguks. Kuu enne Puuri sündi lõhkes Pelgulinna sünnitusmaja ees pomm. Üks mees polnud lihtsalt rahul, et elukaaslane otsustas abordi teha.

"Aknad olid ees, maja oli terve ja korras," meenutas Puuri ema Katrin Puur. "Ma ei mäleta midagi halba. See on iseloomulik meie perele, minu vanematelt saadud hoiak, et meelde jääb see, mis on hea, see väga palju elus päästab."

"Mäletan seda, et hoolitseti. Ma ei hakka rääkima tingimustest, mis olid hoopis teistsugused, need olid tol ajal sellised, me võtsimegi neid sellistena," rääkis Katrin Puur. "Mäletan, et need päevad haiglas olid kõige lõbusamad, seltskond palatis oli väga naerualdis. Väga palju naersime ja lõõpisime, et need on viimased väga lõbusad ja rahulikud päevad enne, kui asi läheb tõsiseks ja hakkab väga palju tulema tööd ja tegemist."

"Mäletan, et ta oli terve koridori ainuke blond laps, nii et teda oli väga hea ära tunda teiste seast," rääkis Katrin Puur pojast. "Ta oli kõige jämedama ja kõige kõvema häälega, oli väga hea kuulda, kui imikud tulid, et milline minu oma oli."

"Täna 30 aastat tagasi" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20.00. Režissöör Viljar Särekanno, toimetajad Toomas Sildam ja Elo Selirand, produtsent Andres Arro.