Karl Killing sõlmis plaadilepingu Warner Music Baltics'iga

19-aastase laulja, laulukirjutaja ja produtsendi karjäär muusikas sai hoo sisse koosseisuga Beyond Beyond. Kuigi eelnimetatud bänd enam ei tegutse, on Killing aktiivselt tegelenud muusikaga, produtseerides ja kirjutades lugusid mitmetele tuntud Eesti artistidele nagu näiteks 5miinust, villemdrillem, Pluuto.

Killing on jõudsalt tegelenud enda lugude kirjutamisega ning suur soov tulla kuulajate ette sooloartistina sai tõeks möödunud sügisel, kui ilmus laulja debüütsingel "High Heels" koostöös Kanada plaadifirmaga Found/red. Killingu teine singel "Kiss Me" ilmus 2020. aasta lõpus ning looga jõudis artist ka Eesti Laul 2021 finaali, kus saavutas 8. koha. Noorel muusikul on ilmunud ka ühine lugu "Cold Fumes" koostöös kohaliku produtsendiduoga WATEVA , millel praeguseks Spotifys üle kahe miljoni kuulamise.

"Olen aru saanud, et unistada tuleb suurelt ja artistina seda ma just teengi - suuremad tuurid ja iidolitega koostööd võiks ju kunagi ära teha! Warneri tiim jättis mulle sooja tunde - koostöö nendega läheb sujuvalt ja mulle on tähtis see, et nad usaldavad mind kui artisti," räägib Killing uue koostöö tagamaadest.

Karl veedab igapäevaselt palju aega stuudios, kus sünnivad nii uued projektid teiste artistide ja laulukirjutajatega kui ka väga palju uusi ideid oma sooloprojekti jaoks. Karl Killingu loomingut inspireerivad artistid nagu Lauv, Bazzi, Col3trane, Jon Bellion ja Ruel.

"Minu muusika on popi ja hip-hop/R&B sugemetega. Kuulan muusikat rahvusvahelistelt artistidelt ja saan sellest inspiratsiooni. Minu visioon artistina on luua midagi uut - midagi sellist, mida varem tehtud pole, aga millele suudaksid inimesed kiirelt kõrva peale panna," unistab Karl.