Austraalias elav eestlanna pidi üleujutuste tõttu kodust lahkuma

Greenwelli sõnul keegi seda ette ei ennustanud. "Üleujutamine tuli nii kähku ja keegi polnud valmis selleks," rääkis naine. "Neljapäeval vihma sadas, nagu ikka sajab, ja me ei uskunud, et midagi sellist reedel ees ootab. Peaaegu pidime võtma surfilaua, et kodust ära saada."

Pere sai aru, et olukord on hull, kui veevool hakkas viima ära silda, mille kaudu majani saab. "Siis saime aru, et vesi tuleb liiga kiiresti majale lähedale ja abikaasa ütles, et palun mine sina ka ära. Ma ei tahtnud kodust ära minna ja teda üksi siia jätta, aga tegin otsuse ära minna. Panin kõik kanad kastide sisse ja viisin autosse. Abikaasa tassis kaks koera naabrite juurde, kes elavad mäe otsas.

Lapsed viidi juba veidi varem vanaemaga minema. "Vanem tütar nägi, kuidas isa silda kinni hoidis ja tal tekkis paanika, ta nuttis. Siis mõtlesime, et peame lapsed ära viima."

Abikaasa Dan jäi maja valvama. "Ta oli terve aja majas. Õnneks meil on kamin, ta sai valgust kamina kaudu. Elektrit polnud, taskulampidel, telefonidel said patareid tühjaks," rääkis Greenwell. "Õnneks viimasel hetkel parkisime auto teise kohta, muidu oleks auto ka läinud veetulvaga kaasa. Autos sai ta telefoni laadimas käia."

Naine läks tagasi koju esmaspäeval, kui abikaasa ütles, et olukord hakkab paranema ja vesi taandub. Üleujutusest räsitud kodukoht on nüüdseks muutunud.

"Tulvavesi on meile toonud palju rämpsu. Autotee on räsitud, autoga sõita ei saa ja silda ei ole," nentis ta nukralt. "Rannad on reostatud ja tulvaveed on viinud palju surnud lehmi randadesse. Kuulsin ka, et üks lehm oli kivide vahel ja haid sõid seda. Kujutan ette, kui homme päike tuleb välja ja 28 kraadi sooja, mis lõhn sealt võib tulla."

Üleujutus on mõjutanud paljusid. "Paljudel inimestel pole kodusid ja pole midagi. Minu tütre kool on läinud ja lasteaed selle kõrval ka, samuti kohalik bensiinijaam, kõik üle ujutatud. Lapsed organiseeritakse linnakoolidesse. See on päris suur katastroof, mis siin toimub."