Liisi Eesmaa süüdistab Venemaa maskisaadet kostüümide kopeerimises

Moekunstnik ja stilist Liisi Eesmaa rääkis "Ringvaates", et tema "Maskis laulja" saate jaoks tehtud kostüüme on kopeerinud Venemaa samanimeline saade.

"Minuga sõnastamata kujul on minu loomingu koopiad sattunud vene saatesse," rääkis Eesmaa.

Järele on tehtud nii Eesti maskisaates nähtud roosat lõvi kui jonnipunni. "Tõesti tundub, et vene kunstnikul pole endal olnud absoluutselt ideid. Jonnipunn on nii lihtne vorm, mul tuleb sekundiga viiskümmend mõtet."

Eesmaa selgitas, et jonnipunn kuulub rahvaloomingusse ja pole patenteeritud kaubamärk. "Mul kunstnikuna on õigus teha jonnipunnist enda nägemus, enda visioon, see on minu kunstiteos. Aga see on plagiaat ja seda on mulle kinnitanud ka vastava valla spetsialist."

Jonnipunni kostüümi kandis vene maskisaates suur Venemaa staar Olga Buzova. "Tal on 23,3 miljonit jälgijat Instagramis ja ma kahtlen, et ta ei oleks seda kandnud, kui oleks teadnud. Ma ei usu, et ta kannab fake Guccit või fake Chaneli, aga miks ta peaks kandma fake Liisi Eesmaad?"

Kuigi nii suure mastaabiga telesaates loomingu kopeerimist võiks isegi komplimendina võtta, on Eesmaa nördinud. "Tahaks näha natuke loomingulisust. Tehke oma tõlgendus, aga ärge varastage. Praeguse seisuga ei ole ma ühtegi autoriõigust kellelegi loovutanud, see tähendab, et see on minu looming."

Eesmaa kinnitas, et tal on plaan oma autoriõiguste eest seista ja läbi frantsiisi kirjutada ametlikud kirjad otse vene produktsiooonifirmale ja telekanalile. "Üritan nendega kokkuleppele jõuda, aga kindel on see, et mul on väga tugev kohtukeissi materjal olemas," ütles ta.