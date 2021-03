Värske artist An-Marlen andis välja uue singli "Golden"

Lugu istus pikalt An-Marleni sahtli põhjas, kuid ärkas ellu tänu muusikaprodutsendile ja heliinsenerile Markus Palole. "Kirjutasin selle loo sahtlisse tegelikult pea kolm aastat tagasi, kuid nüüd pool aastat hiljem võtsime loo koos Markusega uuesti ette. Mängitud demodest jäi talle silma just see lugu ja nii ta saigi üheskoos enda lõplikku kuju," rõõmustab autor An-Marlen.

Artistina on An-Marlenile alati olnud suurimaks inspiratsiooniks enda isiklikud kogemused, mis kehtib ka selle singli puhul. "Tihtipeale leian end kirjutamas just tunnetest ja armastusest," rääkis artist ise. "See lugu räägib sellest, et iga kord, kui olen armastanud, olen lubanud sellel jätta jälje enda südamesse. See lugu meenutab mulle armastust, mis ei olnud ehk sellel hetkel see õige, kuid jääb alatiseks minu südamesse."

"Olin oma sõbra juures ja taustal mängis tema chill R&B playlist, kust hakkas käima lugu "Orange Sky" ja kui ma pooltoorelt viisi kaasa mõmisesin, küsis ta üllatunult, kas ma tean seda laulu," kirjeldab koostöö algust produtsent Markus Palo. "Saades teada, et tegu on Eesti artistiga, tekkis mul huvi temaga koos midagi teha ja ühendust võtta."

Markusele jäi silma An-Marleni enesekindel, aga pehme hääletämber, antud loo puhul paelusid teda värvikad akordid, mis olid balansseeritud teatava süngusega. "Omalt poolt proovisin säilitada demo algse olemuse, kuid tuua juurde sürreaalseid elemente, mis toetaks tunnete ebaratsionaalset loomust ja hoiaks ära loo muutmist liiga paatoslikuks armastuslauluks," täpsustab kaasautor Palo.