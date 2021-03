Ellen DeGeneresi saate vaatajate arv langes skandaalijärgselt miljoni võrra

Emmy-võitjast koomikule ja telesaatejuhile Ellen DeGeneresile tehti möödunud suvel etteheiteid selle kohta, et tema jutusaate töökeskkond on mürgine ja seal on ette tulnud nii rassismi kui ka seksuaalset väärkohtlemist. Süüdistused on mõju avaldanud ka saate vaadatavusele.