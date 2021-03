Aretha Franklini lähedased protestivad lauljatarist valminud eluloosarja vastu

Franklini lähedased on pahased, et nendega ei peetud sarja osas nõu, mistõttu kutsuvad nad nüüd ka teisi üles sarja boikottima, kirjutab BBC.

Franklini lapselaps Grace postitas sotsiaalmeediaplatvormile TikTok video, kus tema, ta vanemad, õed-vennad ja sõbrad ütlevad, et sari tuleks eetrist maha võtta.

"Meie meelest on oluline, et ükskõik millise eluloofilmi- või sarja puhul räägitaks ka vanaema lähedastega, sest kellegi elust ei ole võimalik adekvaatset pilti saada, kui ei räägita nendega, kes talle kõige lähedasemad on," selgitas Grace, lisades, et sarjas on Franklini kohta öeldud palju sellist, mis tegelikult tõele ei vasta.

Franklinist on peagi valmimas ka eluloofilm "Respect", mille peaosas on Jennifer Hudson. Selle filmi tegemisega alustati juba enne Franklini surma ning Franklin andis filmi tegemiseks nõusoleku. Ka lauljatari perega võeti "Respecti" asjus ühendust.