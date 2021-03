Laural ilmus uus lugu "Don't Die With The Music In You"

Laura Põlvere andis välja uue loo "Don't Die With The Music In You" koos muusikavideoga.

Lugu on pärit Laura üheksandalt albumilt "9 elu".

"Kui seda 2019. aastal koostöös Soome autoritega kirjutama asusime, oli selle lüürika sees peidus sõnum iseseisvumisest ja raskustest ülesaamisest. Tänaseks on need sõnad saavutanud täiesti teise tasandi ja mõõtme. Saabunud kevad on keerulisem, kui kunagi varem, kuid esimest korda paistab selle teekonna lõpus

lootusekiir," iseloomustas Laura.

Loo "Don't Die With the Music In You" autorid on Janne Hyöty, Jessica Hyöty, Christian Jansson, Johannes Lõhmus ja Laura ise.

Loo muusikavideo filmiti Lapimaal ja see on visuaalne epiloog laulja pool aastat kestnud teekonnale Soome Eurovisiooni radadel. "Ma olen üliõnnelik, et saan nende kaadritega jutustada sellest, kuidas kulgesid mu päevad peale võistlust. Tahaksin tänada kõiki, kes mulle kaasa elasid ja öelda suur aitäh Soomele selle imelise teekonna eest," lisas laulja.