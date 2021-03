Ewert and The Two Dragons annab välja kontsertalbumi

Ewert and The Two Dragons annab 16. aprillil välja 17 looga kontsertalbumi "Live at the Arena", mis on salvestatud viis aastat tagasi, 2016. aastal toimunud kontserdil Saku Suurhallis. Ühes teatega avaldas bänd ka live-video loole "(In The End) There's Only Love".

"(In The End) There's Only Love" video on esimene isutekitaja aprillis ilmuvalt kontsertalbumilt, mis sai salvestatud 2016. aastal toimunud suurkontserdil Tallinnas, mida külastas toona üle 6000 pealtvaataja.

2021. aasta on ansambli Ewert and The Two Dragons jaoks märgiline, sest täitumas on nende läbimurdealbumi "Good Man Down" 10. aastaring. "Good Man Down" võitis viis Eesti Muusikaauhinda (sh kategooriates "Aasta album" ja "Aasta lugu") ning oli toona plaadipoe Lasering enimmüüdud album kaks aastat järjest. Albumi nimilugu saavutas Raadio 2 Aastahiti muusikaküsitlusel 1. koha ja bändi tunnustati rahvusvaheliselt European Border Breakers Award auhinnaga.

Aprillis ilmuvalt plaadilt leiab lugusid kolmelt Ewert and The Two Dragonsi stuudioalbumilt – "The Hills Behind The Hills", "Good Man Down" ja "Circles".