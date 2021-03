Muttika ja Hermaküla panid end proovile kontaktivabas seiklusmängus

Ajal, mil kogunemised on keelatud ja meelelahutust napib, pakub leevendust orienteerumissugemetega seiklusmäng. "Ringvaate" reporterid Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla käisid seda Tabasalus katsetamas.

Kontaktivaba seiklusmäng tähendab lihtsustatult öeldes orienteerumist. Selle vahega, et igas kontrollpunktis tuleb vastata õigesti ühele küsimusele. Sohki teha ei saa, sest nutitelefon fikseerib vastuse vaid siis, kui seda vastatakse õiges asukohas.

"Kogu selle kontseptsiooni mõte on see, et sa saad selle koha kohta midagi tarka teada," selgitas kontaktivaba seikluse autor Joonas Väärtnõu.

Selliseid kontaktivabu seiklusi on üle Eesti tervelt 300. Tallinnale lähim asub Tabasalus ja selle pikkus on umbes 15 km. Ekslema võib minna endale sobival päeval ja kellaajal ning kogupikkuses etteantud marsruuti läbima ei peagi. Aga loomulikult saavad võistlejahingega seiklejad teistega ka virtuaalselt võidu seigelda, sest kõigi tulemused lähevad rakenduse kaudu kirja.

"Tabasalu ümbruses on neid punkte 50 ja need võid enda vabalt valitud järjekorras läbida ja täpselt nii palju kui jõuad, tahad ja suudad. Tulemuse saad kirja ka siis, kui läbid ainult ühe punkti. Aga tippsportlased võtavad kõik punktid ja kiireim aeg on olnud praegu 1 tund ja 20 minutit kogu 50 punkti võtmiseks."

Teekonda saab läbida kahes klassis – jalgrattaga ja jala. "Auhindu ei jagata, pingerida on sümboolne ja eesmärk on lihtsalt mõnusalt looduses aega veeta," sõnas Väärtnõu.