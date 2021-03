Kõik Eesti linnad läbi kõndinud Intan Pragi: endiselt ei tea, miks selle ette võtsin

"Ringvaate" otsestuudios oli külas Intan Pragi, kes kõndis 49 päevaga läbi kõik 47 Eesti linna. Ta tunnistas, et ei mõelnud teekonna jooksul samuti välja, miks ta lõpuks selle ette võttis – tunne, et midagi sai tehtud, on lihtsalt hea.

"Eestis on palju ilusaid kohti ja hoobilt ei oska öelda, milline oli kõige ilusam linn. Abja-Paluoja oli väga ilus. Ma ei tea, miks," tõdes Pragi, kes tunnistas, et teekonna eelviimasel päeval, kui oli veel 35 kilomeetrit käia, tundis ta, et nüüd aitab.

"Peterburi maanteel oli kõva ja jäine vastutuul, miinuskraadid ja see liiklus -- siis mõtlesin küll, et juba tahaks kohal olla. Aga üldiselt ei olnud selliseid väga raskeid momente."

Pragi kinnitas, et kõik 47 linna said läbi käidud ja midagi vahele ei jäänud. Samas tunnistas ta, et oli enne kõik linnad juba läbi käinud. "Ma olen Eestis palju ringi liikunud, reisinud ja rännanud ja olen sattunud kõikidesse linnadesse aegade jooksul."

Ta tunnistas, et üllatusi väga polnud. Üllatuse tekitas küll see, et näiteks Narva ei olnud vahepealse ajaga eriti muutunud. "Narva oli ka 20 aastat tagasi suhteliselt sarnane. Uued Selverid ja poed on tekkinud, aga muidu üldiselt oli suhteliselt sama."

Narva on aga koht, kuhu ta tahaks tagasi minna. "Polnud seal nii ammu käinud, oleks tahtnud rohkem ringi vaadata. Ikkagi suur linn."

Pragi tõdes, et juurdles pikalt selle üle, et miks ta sellise teekonna üldse ette võttis, ja endiselt ei tea. "Lihtsalt on hea tunne, et sai midagi tehtud."

Kaasakõndijaid oli Pragil kuuekümne ringis, kellest enamus kõndis temaga kaasa kaks kuni viis kilomeetrit. "Aga üks Pärnumaa tütarlaps Katrin kõndis minuga neli päeva kaasa. Tegi alguses kolm päeva, siis ta jalad olid puruks, siis ta puhkas 10 päeva ja tegi veel ühe päeva. Ehk Katrin tegi minuga kaasa kokku 141 km."

Üle poolte majutajatest olid Pragi enda tuttavad, ülejäänud olid tuttavate tuttavad või leidis Pragi nad Facebookist.

Ta märkis, et sarnase ettevõtmise väljamõtlemine on ainult fantaasia küsimus. "Annab ikka igasuguseid hullusi välja mõelda."