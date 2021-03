Inga: loomingut ei saa teha küsimise peale

DeLulusse kuuluvad lisaks Ingale ka saksofonist Mairo Marjamaa ja muusik Taavi Paomets. Kui koroonaajal kontserte anda ei saa, teeb Eesti muusikamaastikul üpris värske bänd võimalikult palju uut muusikat. "Saame stuudios kokku ja mudime asju, mis pooleli ja vajavad nihverdamist kuskilt. Tegeleme nendega ja laseme välja," rääkis Inga ja tõi näiteks reedel ilmunud loo "Do U Remember" välja, nimetades seda meditatiivseks looks.

Muusika kirjutamine ja lugude kokku panemine on iga kord erinev. "Võib juhtuda nii, et saame kokku, ühtegi ideealget pole ja Mairo paneb sõrmed klahvile ja tunni ajaga on lugu valmis," selgitas ta. "Aga on ka nii, et idee tekib ja käime kolm päeva stuudios ja siis on ikka mudimist vajav element. Seega see on väga erinev. Loomingut ei saa teha küsimise peale, et tahan kirjutada ja tule välja mu peast. Sõltub päevast, tujust ja eluolust."

Ka Inga vokaali sisse laulmine võib võtta kaua aega. "Vahel tuleb puusa pealt ja saabki ühe-kahe korraga sisse lauldud, aga teine kord lähebki kuus tundi. Taavi on öelnud hästi, et paljud kulutavad aega produtseerimisele ja miksimisele, aga lugu peab olema hea ka ilma tausta ja lahedate vidinateta. Rõhk peab minema meloodiale, sõnadele ja vokaalile, sest pole parata, inimesed ikka kuulavad esimese asjana neid."

Eesti lauljatest peab Inga oma iidoliks Jaak Joalat. "Kui toome päriselt tema loomingu, muusika ja lauluhääle välja, siis see mees on tegija. Artistide puhul on väga tähtis karismaatilisus, ei pea olema tohutult tehniline või suure hääletulatusega. Oluline on see, kuidas ta edasi kannab sõnumit ja minu puhul on tema sõnumid hästi kohale jõudnud."