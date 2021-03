Hendrik Sal-Saller: oleme Smilersiga ikka olemas, sest me ei tee allahindlusi

Muusik Hendrik Sal-Saller tõdes, et kuigi viimase aasta jooksul on koroonapandeemia tõttu saanud vähe kontserte anda, on muidu live-esinemised Smilersi jaoks väga tähtsal kohal. Esinemiste puhul peavad bändiliikmed oluliseks endast maksimumi andmist.

"Bänd on täpselt nii hea, kui ta viimasel live'l on," märkis Sal-Saller R2 saates "Röster", lisades, et ka iseendale on mentaalselt tähtis, et live'd oleksid tasemel ja et lati alt läbi ei joostaks. Seetõttu pole ka kontsertide ära jätmist Smilersil kuigi palju ette tulnud – esinemine on ära jäetud vaid paaril üksikul korral, mil Sal-Salleri tervis on nii halb olnud, et ta poleks suutnud piuksugi teha.

"Kui sa ikkagi mängid 100 ja peale keikat aastas – mida me nüüd ei ole teinud juba aasta aega, aga ma mäletan aegu, kui oli niimoodi –, siis tegelikult meeleseisund on ülioluline. Ja kui sa tead, et need tüübid, kellega sa laval oled, teevad täpselt sama asja, samamoodi sinuga koos, siis ma arvan, et see ongi see asi, miks me oleme Smilersiga ikka olemas – me ei tee allahindlusi. See on vaikiv kokkulepe," ütles muusik.

Viimasel ajal on Sal-Salleri sõnul pildile kerkinud aga ka n-ö uus esinemisvorm, kus ühe lihtsa nupuvajutusega playlist mängima pannakse ja mida samuti ekslikult live'iks nimetatakse.

"Live minu jaoks ei ole see, et tuleb mingi mees arvutiga lavale ja vajutab selle käima. See ei ole live. Live on see, kui sa võtad mingi instrumendi ja mängid seda, vahet pole, millist musa sa teed. Need piirid hakkavad kuidagi hägustuma – ma ei tea, kas see on Eestis või üleüldiselt niimoodi, aga mis live'i selles on, kui tuleb üks mees ja kasvõi paneb mälupulga või vajutab sealt iTunesist play? Mis sellest live'i teeb?" rääkis Sal-Saller, lisades, et sellisel juhul on pigem tegemist DJ-ga.

Saates tuli juttu ka Smilersi muusikast ning Sal-Saller tunnistas, et nad on bändiga ka uue albumi peale mõelnud. Samas on muusiku sõnul veel vara öelda, kas album millalgi ka päriselt ilmub.

"Minu jaoks on album alati olnud füüsiline tükk, et okei, siin on nüüd see hetk. Mulle meeldib mõelda niimoodi, et see on jäädvustus mingist hetkest, et sa teed selle ära, mitte ei tee kolm-neli aastat ühte albumit," sõnas Sal-Saller.