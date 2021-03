"Õhtujutu" mobiilirakendus uuenes nii sisult kui ka vormilt

Rakenduses leidub palju armastatud lastekirjanike teoseid. Valikus on Eno Raua "Sipsik", Andrus Kivirähki "Sirli, Siim ja saladused", Kristiina Kassi "Käru-Kaarel", Leelo Tungla "Kristiina, see keskmine" ja paljud teised jutustused. Lisaks leiab sealt kõik armastatud muinaslood – "Punamütsike", "Okasroosike", "Saabastega kass" ja "Lumivalgeke" on vaid mõned valikust. Lugusid esitavad tuntud Eesti näitlejad.

Järjejuttude hulka lisandus uus 18-osaline lugu, Märt Piusi esituses saab kuulata Ilmar Tomuski raamatut "Kõrvalised isikud". Tegu on raamatuga eesti keelest ja sellest, kui lõbus ja vahva see keel võib olla. Sa ütled, et paned mütsi pähe, aga tegelikult paned pea mütsi. Proovid panna soki jalga, kuid juhtub hoopis vastupidi ning jalg läheb sokki. Raadioteatris salvestatud järjeloo helirežissöör on Andres Olema ning režissöör Tiina Vilu.

Ligi 58 aastat on igal õhtul kell 20.45 Vikerraadio eetris "Õhtujutt", mille populaarsus aastatega aina kasvab. 2021. aasta seisuga on "Õhtujutte" läbi aegade kuulatud üle 9 miljoni korra.

Mobiilirakenduses saab kuulata nii raadioeetris kõlavaid lugusid kui ka Lasteekraani lehel leiduvaid jutte ja rakenduse sisu täieneb pidevalt uute lugudega.

"Õhtujutu" rakendus sündis algselt 2015. aastal Vikerraadio ja Balti filmi- ja meediakooli koostööna. Nüüd on mobiilirakendus saanud uue täiendatud versiooni ERR-i arendusosakonna poolt. Rakendus on kättesaadav nii Google Playst kui ka App Store'ist.

Senistel kasutajatel soovitatakse rakendust uuendada, uued kasutajad saavad selle tasuta alla laadida. Mobiilirakenduse sisu on kuulatav tasuta.

"Õhtujutt" on kuulatav ka Vikerraadio kodulehel ja lasteportaalis lasteekraan.ee.