Koolitaja Raimo Ülavere: igavuse ja tülpimuse korral tuleb ellu teadlikult uut otsida

"Meil on võrdlus eelmisest kevadest ja seis on justkui sama, aga mentaalselt ja vaimselt on täiesti teine, tundub mulle," rääkis Ülavere. "Siis pandi asjad kinni ja kõigil varem või hiljem tekkis tunne, et suvi tuleb varsti, see on lühike spurt, peame vastu. Praegu on sprindist saanud maraton, on tekkinud igavus, tülpimus, tüdimus."

Igavus ja tülpimus tekib koolitaja sõnul siis, kui elust kaks teatud asja puudu. "Puudub tähendus ehk asjal pole sügavat pointi enam ning teisena puudub põnevus. Esimene antidoot, mida selle vastu teha, on midagi uut leida: uus kursus, uus karjäär, uus on märksõna. Tuleb teadlikult uut otsida enda ellu."

Ta rõhutas sealjuures, et ei innusta riskikäitumist. "Tuleb otsida uut, mis tekitaks põnevust ellu. Küll see tähendus ajaga tuleb," nentis ta. "Meie elu häda on praegu see, et keskkond surub meid väikesesse karpi. Hoolimata sellest, et see sunnib meid ka mõtlema väikselt ja olema pisikesed ning hoolimata sellest, mida me mõtleme ja kuhu meid surutakse, on minu mõte sealt välja tulla."

Kuigi näiteks uute asjade ostmine pikaajalist heaolu ei paku, pole see Ülavere sõnul välistatud. "Ära liiga palju osta. Aga seda on ka uuritud, et uusi riideid ostes kestab heaolu heal juhul üks tund, aga vähemalt tunnike on siis hea olla."

Tema sõnul võib alustada ka väikestest asjadest, näiteks valida poodi minekuks marsruut, mida tavaliselt ei kasutata. Tööalaselt soovitab ta võtta näiteks kolme kuu perspektiivis eesmärke ja proovida neid täita. "Lühike strateegia, asi, mida ma teen, midagi, mis on uus. Kannapööret me nii lihtsalt ei tee, aga midagi, mis on tuntavalt teistmoodi."

Ülavere kiidab ka MTÜ-d Peaasi ja nende vaimse tervise vitamiinide projekti, kuid tema sõnul on see pigem vaimse tervise hügieen, mis aitab ainult üle elada. "Mina ei otsi seda, et me üle elaks, aga seda, et meil ka emotsiooni ja põnevust oleks," rääkis ta.