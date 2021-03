Galerii: "Osoon" viib 615-kilomeetrisele talvematkale

615-kilomeetrine jalgsimatk üksinda keset talve kõige külmemat kuud tundub üsna hirmutav. Just sellise talvematka Läänemaalt Ida-Virumaale võttis ette Heleri Hanko.

Milliseid füüsilisi pingutusi ja emotsionaalseid elamusi selline loodusega koos olemine pakub?

Lisaks matkale, viib Pärnu kalur Raivo Piiroja "Osooni" võttegrupi ka Liivi lahe jääle, kus õnnestub näha viigerhülgeid.

Kui hallhüljestel läheb hästi, nende arvukus tõuseb pidevalt, siis viigritega on asi kurvem. Esimene korralik viigriloendus tehti 1996. aastal ja 25 aastaga ei ole nende arv eriti muutunud, jäädes 1000-1200 looma juurde. Viigrid on hästi kohastunud eluks jäätunud merel. Soojad talved ja jäävaba meri on suur õnnetus poegimisajal.

