Uurimine Venemaa eurolaulus reeglite rikkumist ei tuvastanud

Tänavu Eurovisiooni lauluvõistlusel Venemaad esindava Manizha lugu "Russian Woman" on pälvinud kodumaal kriitikat, et selle sõnad õhutavad meeste suhtes vaenu, kuid algatatud ametlik uurimine rikkumist ei kinnitanud.

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti teatas, et politsei andmetel laulust ebasobivaid fraase või sõnu ei leitud ning "Russian Woman" esindab tänavu Venemaad Eurovisioonil.

Uurimiskomitee teatas möödunud nädalal, et sai taotluse, milles palutakse Venemaa laulu sisu ja selle korrektsust uurida ning komitee esindaja Svetlana Petrenko kinnitas, et uurimine viiakse läbi.

Kriitika tõttu uuriti lugu ja selle sõnu, kindlustamaks, et selles ei peitu potentsiaalseid ebasobilikke või keelatud avaldusi.

Lugu "Russian Woman" esitab Tadžikistanis sündinud laulja Manizha Sangin, kes on naisõiguslane. Laulu refräänis, mis ülistab vene naiste tugevust, laulab Manizha: "Iga vene naine peab teadma - oled piisavalt tugev, et sein maha murda." Loo sõnumit on ebasobivaks nimetanud nii Venemaa õigeusu naiste liit kui sõjaveteranide veebileht Veteranskie Vesti, öeldes, et see õhutab viha meeste vastu ning solvab ja alandab vene naisi.