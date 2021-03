Wiwibloggs: Uku Suviste on nägus mees ja võib Eurovisiooni finaali jõuda küll

Eurovisiooni-blogi Wiwibloggs esindajad William ja Deban vaatasid Uku Suviste loo "The Lucky One" Eesti Laulu finaali esitust, märkides, et Suviste on ilus mees ja "The Lucky One" võiks talle finaalipääsu tagada küll.

William nentis, et lugu on vokaalselt raske ja talle tundus, et Suviste ei laulnud alati ka kõige puhtamalt. Samas kiitis ta seda, kuidas Suviste kaameraga suhtles.

"Kui ta kaamerasse laulab, siis ta laulab justkui mulle ja ma tunnen ta valu," ütles William.

Lavalise lahenduse osas oli tal aga mitmeid etteheiteid teha. Williami sõnul on laval kõike korraga liiga palju ja näiteks ketid jätsid talle eriti halva mulje. Seevastu Deban kiitis lavasõud väga, tuues välja, et tal on eriti hea meel, et finaalis enam tantsijat ei olnud, sest tähelepanu peab siiski Suvistel olema.

Küll aga ei meeldinud talle Suviste riietus, sest see meenutas talle liialt kelnerit.

"Parem las ta olla ilma särgita, kui selle kelneri särgiga, mis tal finaalis oli," sõnas Deban, lisades, et ka poolfinaali rõivavalik oli tema meelest parem kui finaali oma.

Riietuse kohta tegi märkuse ka William, öeldes, et rippuv kikilips viitab pikale õhtule. Muidu leidis ta aga, et Suviste on väga nägus mees ja temast hakatakse kindlasti rääkima kui Eurovisiooni tippmodellist.

William ja Deban tõdesid ka, et nad ei mõista, miks Eesti ennustustabelites nii madalal kohal on, sest nende meelest on lugu hea ja väärib finaalipääsu küll.