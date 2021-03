Aigar Vals avaldas muusikavideo "Konrad"

Laulja Aigar Vals avaldas äsja muusikavideo "Konrad", mis on filmitud Põlvamaal Ahjal.

Muusikavideo "Konrad" on filmitud infrapunaspektris filmimiseks modifitseeritud kaameraga ning sobitub kevadeootuse aega Selles on 1990ndate esimese poole müstiliste telesarjade tunnetust ning on ühtlasi Valsi albumi "Imperaator" neljas videosingel.

Tegemist on Valsi autorivideoga ja ta on olnud kõigi enda varasemate muusikavideote valmimise juures, tehes muuhulgas videosid ka teistele artistidele.