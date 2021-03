Susanna Aleksandra Veldi: tahan oma publiku leida igalt poolt maailmast

Džässlaulja Susanna Aleksandra Veldi on juba löönud laineid üle maailma ja on saanud oma muusikale häid arvustusi näiteks nii Jaapanist kui ka Saksamaalt. Lauljatar ise arvab aga, et on alles oma rahvusvahelise karjääri alguses.

"Rahvusvaheline karjäär mul tegelikult on juba, aga ma tahan seda kogu aeg kasvatada ja leida üles oma publiku igalt poolt maailmast," rääkis Veldi saates "Hommik Anuga".

Ta lisas, et muusika on teda ümbritsenud juba lapsepõlvest saati ja juba noores eas tärkas temas soov lauljaks saada. Tõsi küll, esialgu unistas Veldi ooperilaulja ametis, ent teismelise eas sattus ta hoopis džässist vaimustusse.

"Inimesed arvavad vahel, et džäss on midagi väga keerulist või väga abstraktset, aga tegelikult see ei ole üldse see, kust džäss tuleb. Minule meeldib teha muusikat, mis on ilus ja millel on tähendus ja mis oleks vastukaaluks sellele mainstream'ile, mida toodetakse," sõnas Veldi.

Samas tõdes ta, et kuna džässi kuulajaskond on väiksem kui mitmete teiste muusikastiilide oma, tekib aeg-ajalt ka tunne, kellele ja miks džässmuusikat üldse teha.

"Need on korralikud Ameerika mäed. Vahepeal tundub, et miks ma teen seda, siis jällegi teed edasi ja tuleb kuskilt uskumatuid vastuseid ja arvustusi. Näiteks meie viimane plaat sai Euroopa suurimalt džässiväljaandelt suurepärase arvustuse," ütles Veldi.

Väga hea tagasiside sai ta aga ka näiteks oma Jaapanis ilmunud plaadile.

"Ma ausalt öeldes tunnen, et see on õiglane. Kui me seda muusikat kirjutasime ja seda plaati ette valmistasime, siis meil oli üks moto – paneme siia hästi palju tööd ja armastust sisse, küll siis keegi tähele paneb. Panevad. Ja see on tore tunne," kommenteeris Veldi albumile osaks saanud tagasisidet.

Saates kõlas Susanna Aleksandra Veldi esituses ka kaks lugu: