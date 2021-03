Marek Reinaas: mul on siin maailmas juba kõik olemas

Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas tõdes, et kui enamik inimesse läheb poliitikasse kindla eesmärgiga midagi saada, siis temal on siin maailmas kõik vajalik juba olemas ja poliitikasse minekuga loodab ta vaid sealsele stagnatsioonile lõpu teha.

"Mul on nii hea öelda, et ma olen 50-aastane ja mul on kõik siin maailmas olemas, mul ei ole mitte midagi vaja. Ma olen kartmatu, ma olen julge ja ma võin minna poliitikasse niimoodi, et mul ei ole sealt midagi vaja," rääkis Reinaas saates "Hommik Anuga", lisades, et ta sõidab 12 aastat vana autoga ja elab kahetoalises üürikorteris, aga saaks endale soovi korral kasvõi lennuki osta.

"Milleks mulle rohkem on tarvis midagi?" sõnas Reinaas. "See ongi see võlu, et mul ei ole neid asju vaja," lisas ta.

Poliitikas loodab pikalt reklaamivaldkonnas tegutsenud Reinaas leida enda jaoks selle miski, mis teda taas sütitab.

"Mul on kõrini reklaamidest, ma olen 30 aastat reklaami teinud," sõnas ta. "Tänapäeval, kus me elame tibake kauem ja oleme terved ja kepsakad natuke kauem, siis meil on võimalus elada mitut elu. Ma kaalusin mõnda aega, millega ma peaksin tegelema, et kus mul see vedru uuesti käima läheb – millega ma peaksin tegelema, et järgmised 25 aastat põrutada täiega ja rock'n'roll'ida niimoodi, et oleks tehtud?" kirjeldas Reinaas, kuidas ta poliitikani jõudis.

Marek Reinaas saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Uues ametis loodab ta ka uued tuuled puhuma panna ja parandada Eesti poliitilist süsteemi, mis Reinaasi hinnangul juba 2010. aastatest kõrbehaisu on levitanud.

"Seda kõrbelõhna on siiamaani tunda. Ma arvan, et selline süsteemi stagnatsioon kestab. Täpselt selle pärast ma poliitikasse läksingi. Mul ei ole sealt vaja mitte midagi muud peale selle, et see stagna ära lõppeks ja põhimõtteliselt Eesti hakkaks uuesti vähemalt mingilgi moel särama maailmas," rääkis Reinaas, lisades, et Eesti peab olema selline koht, kus inimesed saavad oma unistusi ellu viia.

Reinaas sõnas ka, et kuigi ta võib oma tuttavate seast tuua näiteid, kelle tee poliitikas kuigi pikaks ei jäänud – Mihkel Raud, Hannes Võrno jt –, siis tema ise plaanib poliitikas edukalt tegutseda.

"Ma arvan, et nad olid selles mõttes tibake naiivsed ja sinisilmsed, et nad ei teadnud, kuidas seda vorsti tehakse. Mina tean seda paganama hästi ja mulle see sobib," ütles Reinaas.